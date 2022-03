Rosalía ha sigut una de les convidades estrella de la nova entrega de ‘Las tres puertas’. L’artista barcelonina va ser aquest dimecres una de les entrevistades de María Casado, amb qui ha mantingut una conversa en què van parlar de nombrosos temes com les crítiques que va rebre quan va llançar l’avanç de ‘Hentai’, una de les cançons inclosa al seu disc ‘Motomami’: «El que més em va sorprendre va ser el judici que es va fer d’uns 15 segons, quan no havia sortit la cançó ni el disc que hi donava context».

«Per a mi això demostra que continua sent molest per a algunes persones el fet que una dona s’expressi lliurement sobre la seva sexualitat», va assegurar l’artista, mostrant-se sorpresa que això continuï passant després de l’empremta que han deixat moltes artistes com Madonna i Björk: «És una temàtica com qualsevol altra. La sexualitat forma part de la vida, igual que l’espiritualitat i la transformació, que són temes que jo volia abordar a ‘Motomami’». EN ELABORACIÓ "