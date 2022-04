L’actriu Estelle Harris, que va interpretar la mare de George a ‘Seinfeld’ i va donar la seva veu a la Sra. Patata a ‘Toy Story’, ha mort el 2 d’abril a Palm Desert (Califòrnia) als 93 anys. La intèrpret, que hauria complert els 94 anys el 4 d’abril, ha mort per causes naturals.

El representant ha sigut l’encarregat de confirmar les causes de la mort mentre que el fill de l’actriu, Glen Harris, ha sigut qui ha emès un comunicat destacant els elements més positius de la seva mare: «L’amabilitat, passió, sensibilitat, humor, empatia i amor, pràcticament no tenien rival, i tothom que la va conèixer la trobarà a faltar terriblement».

Els seus primers passos al món de l’espectacle van començar amb papers petits a les pel·lícules ‘Looking up’ i ‘Summerdog’. Durant els anys 80, va adquirir més protagonisme en altres títols com ‘Once upon a time in America’ o ‘Matrimonio con hijos’. Tot i que el seu pic de màxima popularitat el va assolir la dècada posterior, gràcies a la sèrie ‘Seinfeld’.

El seu sentit de l’humor i la seva peculiar veu van agradant tant que va arribar a aparèixer en 27 episodis des de la primera aparició a la quarta temporada, fins al final de la sèrie. A més, aquells nascuts a finals dels 90 la recordaran perquè va interpretar la Muriel a la sèrie de Disney Channel ‘Hotel, dulce hotel: las aventuras de Zack y Cody’.

No obstant, també va prestar la veu a molts altres personatges de la companyia Disney,com la Sra. Patata de ‘Toy Story’. També va treballar en ‘Kim Possible’, ‘House of Mouse’, ‘Tarzan 2’, ‘Hèrcules’ o ‘Dave el bárbaro’, entre d’altres projectes.