Més tenebrosa i fosca que la seva temporada anterior, amb tocs fins i tot de terror, El Internado las cumbres va estrenar divendres a Amazon Prime la seva segona tanda de capítols, en què no només es van embastant les trames obertes sinó que també es descobreixen nous espais d’aquest lloc que sembla una escape room del que és «impossible sortir». «Està tan ben fet el joc que no acabes de conèixer l’internat del tot, quan creus que n’has sortit t’adones que no, que té altres espais i altres racons desconeguts, però que segueixen estant dins dels terrenys. Gràcies a aquests dos exploradors -referència als personatges d’Asia Ortega i Alberto Salazar- es van descobrint els nous llocs i ens adonem que és un laberint», apunta l’actor Carlos Alcaide, un altre dels seus protagonistes.

Seguir els passos d’Amaia (Ortega), Paul (Salazar), Paz (Paula del Río), Eric (Daniel Arias) i Julio (Gonzalo Díez) obsessionats a trobar el parador de Manu (Alcaide) ara que saben que és viu, al que se suma el misteri de la lògia del Niu del Corb, serà com veure’ls resoldre una sala d’escapisme on una pista condueix a una altra i el que al principi sembla un sense sentit a poc a poc el va cobrant. «La trama portarà els personatges per uns llocs molt foscos que no es coneixien fins ara. Tot l’afany ja no només per escapar de l’internat, sinó per descobrir també la veritat i els misteris que amaga», incideix Alcaide.

Com a resposta al motí provocat per la mort del professor Elías, la direcció del centre ha decidit establir un règim de terror encara més gran per imposar disciplina al preu que sigui. A això se li suma l’assassinat de Rita, les semblances del qual amb crims previs, com el d’Alba, fan pensar als nois que un assassí en sèrie està rondant els voltants del col·legi i que estan en perill.

«Els nostres personatges intentant fugir van de Guatemala i es fiquen a Guatepeor -apunta Ortega entre rialles-. No només els costa sortir d’aquest lloc, sinó que a més topen amb assassins i segrestadors», destaca.