David Valldeperas ha estrenat aquest dimarts un nou lloc a ‘Sálvame’. Deu dies després de la seva sortida de la direcció s’ha incorporat a l’equip de col·laboradors de l’espai vespertí de Telecinco, compartint taula a ‘Sálvame limón’ amb Jorge Javier Vázquez i Adela González. Al seu costat ha estat també la coneguda periodista María Eugenia Yagüe.

«¿Però on eres? ¿No t’havien fet fora?», ha preguntat Jorge Javier en to jocós al seu company, que responia sense donar massa detalls: «Estava descansant. Ja et vaig dir que no em movia d’aquí».

El programa continua provant nous col·laboradors en una etapa de profunds canvis amb què es busca recuperar l’audiència perduda. Aquest dilluns s’estrenava com a tertulià Carlos Lozano, mentre que en dies anteriors han passat per plató altres rostres coneguts com Rosa Villacastín, Marisol Galdón o Carlos Ferrando.

Precisament, Jorge Javier ha fet broma amb aquesta rotació de col·laboradors: «David, ja saps que estem provant. Hi seràs avui i veurem què tal. ¿Tu normalment sobre quins temes tractes? ¿Quines exclusives portes?». «A qui no provarem és a María Eugenia Yagüe, perquè ja té una qualitat contrastada», afegia entre rialles l’amo del ‘cortijo’.

El presentador de ‘Sálvame’ ha aprofitat la seva confiança amb Valldeperas per continuar llançant-li nous dards durant els primers minuts del ‘Limón’: «Ha sigut fer-lo fora i un munt de gent que no volia venir ha vingut». Aquestes paraules han provocat que Yagüe trenqués una llança a favor de l’exdirector: «No és causa efecte, ha sigut casualitat».