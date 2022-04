TV3 dedica avui la nit a La Cubana, una companyia teatral que ha fet història del Teatre amb majúscules. A les 22.05 h, dins del Sense ficció, s’estrenarà la producció de TV3 produïda per Minoria Absoluta Més enllà de La Cubana, que presenta un repàs als 42 anys d’història d’un fenomen irrepetible i molt estimat a través dels seus millors gags i de les veus d’alguns dels 172 artistes que han format part d’aquesta «família». Tot seguit, a les 23.45 h, s’emetrà Gente bien, el musical de La Cubana basat en un sainet de Santiago Rusiñol que retrata i ridiculitza la burgesia industrial sorgida de la Barcelona modernista.

La idea de La Cubana va néixer d’un grup d’amics que feien teatre amateur a Sitges. Des d’aleshores, fa 42 anys, La Cubana ha fet història del teatre. Ha fet riure milions de catalans i ha creat addicció pel teatre, ha inventat personatges de culte com l’Estrellita Verdiales o les Teresines i ha estat escola de tota una generació d’actors. El documental Més enllà de La Cubana recull alguns dels millors moments dels espectacles i mostra com aquesta companyia ha estat al llarg dels anys com «una família itinerant» que ha fet pinya a dalt i a baix dels escenaris. Poques paraules s’hi repeteixen tant, i tan sincerament, com una autèntica «família».