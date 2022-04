Des del seu primer programa, el trio de jurats format per Samantha Vallejo-Nájera, Pepe Rodríguez i Jordi Cruz s’ha mantingut intacte i aquest és, potser, un dels principals motius del triomf de ‘Masterchef’. La productora del programa Shine Iberia els recompensa amb un bon sou.

‘Masterchef’ és el programa de gastronomia amb més èxit de la televisió. TVE compta durant pràcticament tot l’any amb alguna de les seves edicions en emissió: adults, júnior, famosos o avis.

‘Bluper’, el portal de televisió de ‘El español’ ha consultat els sous de jutges, famosos i concursants anònims al Portal de Transparència.

Jutges

Samantha Vallejo-Nájera, Pepe Rodríguez i Jordi Cruz cobren 10.000 euros per cada programa gravat, en les temporades que hi ha fins a 13 programes, reben un total de 130.000 euros cada un.

Famosos convidats

Quant als famosos que assisteixen com a convidats al programa d’anònims, s’embutxaquen 3.000 euros per cada programa, 39.000 euros per a tota la temporada.

Participants

Finalment, els que reben menys quantitat de diners, però que tampoc està gens malament, són els concursants anònims. Ells guanyen 1.200 euros al mes, i inverteixen un total de 39.060 euros per a la temporada.

Més partida

La partida de pressupost total més gran està destinada a l’equip tècnic amb un total de 2,2 milions d’euros, seguida del personal artístic amb 623.000 euros.

En la novena i última edició de ‘MasterChef’ el pressupost destinat va ser d’un total de 5,3 milions d’euros, 402.232 per cada programa. El sou dels jutges representa el 7,5% de la partida, i arriba als 390.000 euros en total.