Des que Ana Rosa Quintana es va apartar temporalment de la televisió per iniciar un tractament contra el càncer de mama que pateix, els seus companys d’‘El programa de Ana Rosa’ li envien sovint missatges de carinyo per deixar clar que la tenen present en tot moment. Aquest dimecres, Joaquín Prat li ha dedicat unes paraules i ha compartit nous detalls sobre l’estat en què es troba.

Segons ha explicat el presentador, Ana Rosa haurà de sotmetre’s ben aviat a una operació. «Pel seu estat d’ànim i el seu aspecte físic, no sembla que hagi d’afrontar aquesta intervenció quirúrgica en tot just uns dies», ha comentat Prat mentre apareixia en pantalla l’últim post que ha publicat la periodista a Instagram. Una fotografia en la qual apareix fent ioga, disciplina que ja practicava abans del diagnòstic.

«Sembla que no s’ha sotmès a aquest tractament de quimioteràpia», ha continuat dient el també conductor de ‘Cuatro al día’, destacant el bon estat físic que llueix la comunicadora: «Està com sempre. Una miqueta més prima, però com sempre». També ha assenyalat «la brillantor als ulls i l’actitud» d’Ana Rosa en la que, sens dubte, està sent una de les etapes més complicades de la seva vida.

Prat ha revelat que aquest dimarts va estar dinant amb la comunicadora i altres membres de l’equip: «Alguns dels que fem aquest programa vam tenir la sort de menjar un ‘cocido’ a casa seva». «Li vam dir que molta gent pregunta per ella i es va animar a penjar aquesta foto fent ioga. Està espectacular, com la vam veure nosaltres ahir», ha admès.