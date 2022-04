Carlos Baute no ha volgut ocultar la seva preocupació per l’assetjament continu que estan patint, ell i la seva família, per part d’una fan, en contra de la qual ha interposat una ordre d’allunyament. El cantant ha reconegut que està molt preocupat per com l’està seguint, cosa que ha provocat que la denunciés davant les autoritats.

L’exconcursant de ‘Tu cara me suena’ ha donat a conèixer la situació en el programa de la televisió de l’Argentina ‘Socios del espectáculo’: «Estic molt preocupat, perquè just ara m’acaba de trucar la meva dona i m’ha dit que l’ha vist una altra vegada, tot i que ella no pot ser a prop. Tenim molta temor». L’artista ha detallat quin procediment ha portat a terme per denunciar la situació: «La jutge ens va dir que, si directament arriba a acostar-se, la Guàrdia Civil vindrà i se l’emportarà presa. I just m’acaben de trucar de l’escola dels nens, ara mateix, perquè és allà... És molt lamentable». Baute ha detallat l’única vinculació que havia tingut amb la seguidora: «L’última vegada que vam fer un sopar amb fans va ser el desembre de l’any passat a Torrevieja i entre totes hi era ella; ho posa en la denúncia. Res més. A més, el meu advocat m’ha dit que no puc comentar res més».