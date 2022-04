‘El juego del calamar’ s’ha convertit en l’última bomba de Netflix. La plataforma està traient pit per l’èxit d’aquesta sàdica sèrie coreana que se centra en un grup d’individus amb deutes que accepten participar en un sanguinari joc infantil. No obstant, aquesta febre s’ha traslladat també fins al públic infantil, cosa que ha alertat els docents.

La usuària de Twitter @Piruletadementa, professora d’infants de primària, ha manifestat la seva preocupació pel fet que els nens i nenes vegin aquesta sèrie i el comportament que poden adoptar. «Joc amb cançoneta inclosa i trets simulats als participants, que cauen a terra simulant estar morts. Com a la sèrie», afirma la mestra a les xarxes.

«¿Què collons fa un nen de 8 o 9 anys amb un mòbil amb internet per poder veure el que li dona la gana a l’hora que li dona la gana (algun ho veia de matinada)? ¿Des de quan és normal que un mòbil sigui un regal de comunió o d’aniversari a aquesta edat?», denuncia. El cert és que la sèrie no està recomanada per a menys de 16 anys pel seu caràcter violent, per això la responsabilitat és dels pares: «¿Quins valors estem treballant els docents diàriament perquè després des de casa vegin normal que nens tan petits vegin aquestes escenes de violència tan bestials? Se’ns treuen les ganes de tot», afirma.

El problema podria estar que els nens tenen un dispositiu propi «cada vegada abans»: «Una societat en què molts pares donen un mòbil o una tauleta al fill perquè no molesti i estigui calladet. [...] I l’educació que l’hi donin a l’escola, que per a això hi ha els professors». «I no, no ens paguen per aguantar tanta estupidesa i irresponsabilitat. Feu de pares i mares. Compliu amb la vostra part. Que això se’n va en orris», culmina el seu escrit.