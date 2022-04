La sèrie Madres, amor y vida torna amb una quarta temporada -disponible des d’ahir a Amazon Prime Video-, que fa un gir de timó. Aquest canvi de rumb arriba amb l’Olivia (Aida Folch), que deixa l’especialitat de pediatria que tantes alegries i disgustos li ha donat per començar un MIR de cirurgia. I allà descobrirà un altre món i un grup de companys joves que li faran recuperar les ganes de divertir-se i que protagonitzaran trames que poden atrapar el públic juvenil.

Fugint de les mares (que no dels nens), el principal escull que havia de salvar diàriament en la pediatra, emprèn una nova especialitat en què no li ho posarà gens fàcil la Blanca, una adjunta molt dura i amable des de la distància, que interpreta Nuria Roca: «Has de ser molt contundent per guiar els residents i ensenyar-los el camí per ser cirurgians», explica l’actriu.

Embarcar-se en uns nous estudis, sent mare soltera, fa que la conciliació sigui encara més difícil per a l’Olivia. «A més, en aquest temporada torna en Simón (Alain Hernández), el pare de la nena, a buscar la custòdia compartida», explica, fet que ho complicarà tot encara més. D’altra banda, es troba amb companys més joves, l’Almu (Belén Écija), en Mikel (Eric Masip), la Sandra (Júlia Molins) i en Gabriel (Álvaro Rico), i això farà que es replantegi la seva vida.