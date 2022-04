Jose Coronado ja és avi. I no és perquè els seus fills, Nicolás (que va tenir amb Paola Dominguín) i Candela (nascuda amb Mónica Molina) hagin tingut descendència i aviat sigui un d’aquests (pocs) avis que triomfen entre les mames a la sortida del col·le. No. És que Tirso, el seu personatge en la sèrie de Telecinco i Netflix ‘Entrevías’, un tipus rondinaire i amb prejudicis (que el fan menys atractiu que Coronado), de sobte s’ha de fer càrrec de la filla adoptiva de la seva filla, Irene, una ‘xinesa pija’ de La Moraleja (així l’anomenen, tot i que és vietnamita), consentida i rebel, que acaba ficant-se en un embolic de drogues al degradat barri d’Entrevías, on resideix el seu avi.

Però l’actriu que li dona vida ni és xinesa ni vietnamita, sinó una jove de 19 anys nascuda a Tailàndia, tot i que adoptada per una parella catalana, raó per la qual el seu nom real sigui Mariona Soley Bosch (per això el seu nom artístic Nona, de Mariona, i Sobo, per les primeres síl·labes dels cognoms). Una noia també decidida i valenta (ho ha de ser per acceptar «el repte» de debutar amb un paper principal juntament amb dos monstres com Coronado i Luis Zahera). que té una bellesa magnètica que atrapa. I tan valent com per realitzar, en la seva primera experiència interpretativa, «escenes que mai pensava que faria», com aquesta en la qual fa l’amor amb el seu nòvio, Nelson, sobre un vagó de tren abandonat, que no té res de pornogràfic i sí molt d’acte d’una gran bellesa.

«És una delícia de nena. Jo crec que serà un ‘pelotazo’, perquè ho fa fenomenal, és una preciositat, omple el pla de forma magistral», ha dit d’ella l’actor de ‘Vivir sin permiso’, que ha entaulat amb ella una relació gairebé paternofilial. «Em vaig erigir una mica en el seu padrí», confessa l’actor, «Perquè era un nadó quan va veniraquí fa tres anys, ja que el rodatge es va haver de parar per la pandèmia, i no sabia sabia res. Va estar un any sencer preparant-se. Té molta il·lusió i disciplina», prossegueix. «Jo li auguro un gran futur, perquè és molt treballadora», sentencia l’actor.

I és que per a la jove aquesta és la seva primera experiència com a actriu, tot i que des dels 8 anys havia fet publicitat (se la recordarà en un d’aquests vistosos anuncis de compreses) i també videoclips. Però, quan va saber que tenia el paper, es va preparar tot el que va poder rebent cursos d’interpretació exprés per estar a l’altura. També, diu, de dicció, perquè pensava que havia de domar el seu accent català.

«Havia de ser ella», va dir de Sobo Paolo Vasile, conseller delegat de Mediaset España, en la presentació de la sèrie. «Jo penso que es diu Irene. El personatge que havíem parlat amb l’Aitor era exactament ella», insistia. «La neta és deliciosa. Espero que es pugui dir, que la Montero no es queixi. És un fet objectiu», precisava, com si tingués la ministra d’Igualtat enganxada al seu clatell. Tot i que tothom hi està d’acord. I la Nona ho és. També és un fet objectiu.

L’actriu, que penja a les seves xarxes posats que mostren la seva exòtica bellesa amb la professionalitat d’una model experimentada, també intercala missatges sobre la salut mental, amb textos que parlen de l’ansietat i la depressió, per compartir amb els seus més de 40.000 seguidors els estats d’ànim pels quals, com ells, ha passat en aquesta pandèmia que va parar un projecte que tant l’il·lusionava i que per fi ha vist la llum. La Nona ja és la Irene. I a partir d’ara podrà ser moltes noies més.