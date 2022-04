L’equip encarregat del retorn de Un paso adelante, la sèrie d’Atresplayer Premium UPA Next, buscarà a través de les xarxes socials ballarins que s’incorporin a la producció quan comenci a rodar-se a estiu. Aquesta nova sèrie original de la plataforma d’Atresmedia tindrà com a escenari l’acadèmia Carmen Arranz, que un dia van ocupar com a alumnes actors com Miguel Ángel Muñoz, Pablo Puyol o Beatriz Luengo. La sèrie, que començarà el rodatge durant aquest estiu, està ultimant el seu elenc protagonista, que estarà conformat per rostres ja coneguts per l’audiència al costat d’una nova generació de joves actors que es ficaran a la pell dels alumnes de l’acadèmia.

A més, la sèrie obre un càsting per buscar els integrants del cos de ball. A través d’una acció interactiva i participativa, UPA Next ofereix la possibilitat perquè els seus fans puguin demostrar el seu talent i formar part del projecte. Es buscarà el talent a través de TikTok i Instagram amb diversos reptes de ball dissenyats per Toni Espinosa, coreògraf de la sèrie.