HBO Max ha fet oficial la renovació de la sèrie Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers per a una segona temporada. Basada en el llibre Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Angels Lakers Dynasty of the 1980 de Jeff Pearlman, la ficció estrenada fa tot just un mes ressegueix la història de Los Angeles Lakers de la dècada de 1980, amb un equip que va fer història a la NBA.Francesca Orsi, vicepresidenta executiva de programació d’HBO, ha asssegurat en un comunicat: «Aquesta sèrie no només explica la fascinant història de l’ascens dels Lakers, sinó que també és una mirada retrospectiva a una era transformadora al bàsquet, les celebritats i la ciutat de Los Angeles».