La popular sèrie de dibuixos animats The Simpsons (Els Simpson) comptarà, per primera vegada en els seus 33 anys d'història, amb un personatge sord que necessitarà l'ús del llenguatge de signes, segons informa la cadena CNN. Encara que els personatges del programa només tenen quatre dits, faran servir el llenguatge de senyals nord-americà en aquest innovador episodi que s'estrenarà la setmana vinent. «És molt difícil fer un 'primer capítol' com aquest després de 722 episodis. Però no podria estar més entusiasmat amb ell», va dir el productor executiu Al Jean, segons la cadena nord-americana.

L'episodi es titula 'The Sound of Bleeding Gums' (El so de les genives sagnants) i se centra en el personatge de Lisa Simpson, una de les filles de la famosa família. Lisa descobreix que el seu model a seguir i músic favorit, el difunt saxofonista Bleeding Gums Murphy, té un fill sord que necessita un implant coclear. Lisa es deixa portar per intentar ajudar al fill, Monk Murphy. La trama de l'episodi està inspirat en la vida de Loni Steele Sosthand, l'escriptora principal de la sèrie. «Loni va proposar convertir al fill de Bleeding Gums Murphy en un home que va néixer sord i que mai va poder escoltar la música del seu pare», va dir Jean a la CNN. Sosthand va explicar també a la cadena que els productors del programa van consultar a dos especialistes en llenguatge de signes per revisar les animacions i assegurar-se que, tot i que faltaven els dits dels personatges, el significat de les paraules es transmetia correctament. Segons Sosthand l'episodi va ser per ella, un treball fet amb «amor» i molt «personal». El seu germà, Eli, té problemes d'audició en una família que estima la música jazz.