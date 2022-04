Netflix no para d’innovar. La darrera novetat que la plataforma d’streaming ha introduït en la seva pàgina web i aplicació mòbil ha sigut la del botó “m’encanta”. Una opció que es troba representada en una icona on apareixen dos polses cap a dalt i que se situa a l’apartat de valoracions. On fins al dia d'avui s’hi podien descobrir dues opcions: la de “m’agrada” i la de “no m’agrada”.

L’objectiu principal de la introducció d’aquesta nova opció és la d’afinar les recomanacions de sèries i pel·lícules que Netflix fa als seus usuaris. “El temps ens ha demostrat que aquests sentiments poden anar més enllà d'un simple “m'agrada” i “no m'agrada”. Amb una alternativa més per a explicar-nos que alguna cosa t'agrada moltíssim, aconseguiràs que les recomanacions que veus en el teu perfil s'adaptin millor als teus gustos", ha comentat la directora d’Innovació de productes, Christine Doig-Cardet en un comunicat. Amb les dues opcions que hi havia fins avui dia, els usuaris podien veure en l’apartat de recomanacions, continguts de temàtiques similars si clicaven l’opció “m’agrada”. En canvi, si premien el de “no m’agrada”, deixaven de veure aquesta mena de recomanacions. Amb l’alternativa “m’encanta”, la plataforma proporciona uns altres tipus de recomanacions: ara apareixeran sèries o pel·lícules que comparteixin directors, actors i guionistes. “Per exemple si els encanta “Stranger Things”, se suggeriren títols produïts pel mateix director, protagonitzats pels mateixos actors o escrits pels mateixos guionistes”, ha afegit Doig-Carter.