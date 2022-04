Susanna Griso ha tornat després de les vacances de Setmana Santa amb una entrevista a Pedro Sánchez. La presentadora d’’Espejo público’ ha acudit aquest dilluns fins al Palau de la Moncloa per xerrar en directe amb el president del Govern, una conversa que més endavant ha sigut comentada pels col·laboradors del programa en plató. A més, la mateixa periodista ha revelat alguns detalls sobre la seva trobada amb Sánchez.

«Ha tardat gairebé quatre anys a donar-me aquesta entrevista. Vull pensar que l’espera ha valgut la pena i que em donarà grans titulars», començava dient Griso al cap de l’Executiu, que ha encaixat aquest comentari amb un somriure: «Estic encantat de ser aquí amb vostès. Crec que, al final, l’exercici de la política també exigeix aquesta rendició de comptes. Per a mi és un plaer ser a Antena 3».

Durant el temps dedicat a l’anàlisi de l’entrevista al plató, Griso ha revelat que Sánchez li va confessar fora de càmeres que s’esperava aquest dard: «Això forma part de l’off the record després de l’entrevista, però m’ha dit: ‘Ja sabia jo que la pulla aquesta cauria’. Mira que he entrevistat el candidat Pedro Sánchez moltes vegades, però se m’ha resistit com a president».

La comunicadora ha confessat que avui per fi ha pogut treure’s «aquesta espina» i que el president li ha promès «que n’hi haurà més». «No només això, li he arrencat també una entrevista per a Carlos Alsina. Li he dit que ell també està escalfant per la banda», ha assegurat fent referència entre rialles al presentador de ‘Más de uno’ a Onda Cero: «He de mirar per tot el grup».

D’altra banda, assegurava davant els seus companys que Sánchez ha assistit a l’entrevista «amb dos missatges molt clars». «Un és que reobrim ambaixada a Kíiv. El segon, el missatge al PP de Feijóo. Creu que s’ha de pronunciar sobre les mascaretes d’Almeida i Ayuso, perquè encara no se li ha sentit res sobre això».

«Quedeu-vos que no hi haurà avanç electoral, aquest pot ser el titular de l’entrevista», ha afegit Griso, a qui també li ha cridat l’atenció que el polític hagi «esborrat» Podem de les seves intervencions: «En cap moment ha citat Unides Podem i tota l’estona parlava del projecte o l’entorn de Yolanda Díaz. Això és destacable».