Diumenge de resurrecció, però no per a la televisió. Com és habitual, les principals ofertes van a la baixa per culpa de la Setmana Santa, i ‘Infiel’ no se’n va deslliurar. La sèrie va perdre gairebé 300.000 espectadors respecte a fa set dies, tot i que va continuar liderant amb diferència amb un potent 14,8% i 1.856.000 fidels. La segona opció va ser ‘La película de la semana’ de La 1, que en aquesta ocasió era ‘Spider-Man Homecoming’ i es va conformar amb un 8,8% i 1.130.000 seguidors. Discret també el ‘Cine 5 estrellas’ de Telecinco amb ‘Brooklyn’, que amb prou feines va aplegar un 8,3% i 1.055.000 televidents.