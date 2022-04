El 19 d’abril se celebra el dia mundial dels Simpson. Aquest dia té l’origen el 2017, quan es van commemorar 30 anys de la seva primera aparició a la televisió: el 19 d’abril de 1987, en una de les històries curtes de «El show de Tracey Ullman». Va tenir tan d’èxit que el 1989 van estrenar sèrie pròpia. Més de 700 capítols després, 33 temporades i infinits gags, els Simpson continuen fent riure als seus fidels espectadors. Però, ho sabem tot de la família més famosa d’Amèrica? Et deixem 10 curiositats que probablement no coneixes sobre Homer, Marge, Bart, Lisa i Maggie.

Perquè son grocs?

Quan Matt Groening va crear els personatges, volia que destaquessin a la televisió i fossin fàcilment reconeixibles. Per això, els Simpson tenen la pell de color groc i a més, tenen formes que els diferencien ràpidament l’un de l’altre i que identifiquen a cada membre de la família.

Existeix Springfield?

Una de les preguntes que s’ha fet gairebé tothom és «On està ubicat Springfield?». A la sèrie, mai s’especifica en quin estat es troba la ciutat, fins i tot juga amb aquesta ambigüitat. De fet, el nom de Springfield no és casual: als Estats Units hi ha desenes de pobles amb el nom de Springfield, per això Groening el va escollir, ningú el podria associar amb el seu municipi.

El 2007, amb motiu de l’estrena de la pel·lícula, diverses ciutats amb el nom d’Springfield van competir per acollir l’estrena de la pel·lícula. La vencedora va ser l’Springfield de Vermont.

Per què la Lisa és vegetariana?

En cinquè capítol de la setena temporada, Lisa Simpson decideix que no pot seguir menjant animals i es torna vegetariana, entrant en oposició amb el seu pare. Aquell capítol va comptar amb la participació de Paul i Linda McCartney, que per participar al programa van posar tan sols una condició: que el vegetarianisme de Lisa fos per sempre. I des de llavors, la filla mitjana no ha tornat a tastar la carn!

Per què es diuen Homer, Marge, Bart, Lisa i Maggie?

Els noms de la família son en realitat els noms de la família del seu creador. El nom de Marge és inspirat en el de la seva mare, Margaret, i els de les nenes són els noms de les seves germanes. El nom de Homer era el del seu pare. En canvi, el nom de Bart és un joc de paraules amb ‘Brat’, que vol dir mocós. El personatge del trapella fill dels Simpson està inspirat en ell mateix i la seva infància, igual que Nelson, el gamberro de l’escola, que s’inspira en un company d’escola.

Els Simpson parlant en català?

La sèrie ha estat traduïda a més de 20 idiomes, entre ells el català. Sí, ho has llegit bé, els Simpson saben parlar català. De fet, la seva entrada a Espanya va ser en aquest idioma, ja que La2 va emetre les tres primeres temporades de la sèrie en català. El doblatge de Homer anava a càrrec de Ramon Puig i Carme Contreras posava veu a Marge. Joan Pera també va participar en el doblatge, fent veus addicionals.

Homer és Krusty el pallasso?

En un principi, Krusty havia de ser la identitat secreta de Homer per impressionar el seu fill. Així, com que Bart no sembla tenir cap mena de respecte ni sentir admiració pel seu pare, sí que ho faria amb Krusty, el seu heroi. Per aquest motiu, Homer i Krusty s’assemblen tant físicament. Finalment, la idea es va descartar (tot i que Homer va ser Krusty en l’episodi ‘Homie The Clown’ de la sisena temporada).

Tots els personatges tenen 4 dits?

Les mans dels habitants de Springfield tenen 4 dits. Tots menys dos: Déu i Jesucrist.

Michael Jackson va sortir als Simpson?

Sí, tot i que ho tindries complicat avui en dia per trobar l’episodi, ja que va ser retirat. ‘Stark Raving Dad’ era el primer de la tercera temporada, i en ell, Homer era tancat en un manicomi compartint habitació amb un curiós personatge que afirmava ser Michael Jackson tot i que no compartia cap tret físic amb el cantant. La veu era la del mateix rei del pop, però a causa dels escàndols descoberts anys després, l’episodi va desaparèixer del mapa: no es pot trobar a Disney+ i no s’emet enlloc.

Un altre curiositat sobre l’episodi és la cançó que Bart dedica a Lisa pel seu aniversari: en contra del que es creu, Michael Jackson no la va cantar. La causa? La seva discogràfica no li va permetre i Jackson va cedir la composició perquè la cantés un imitador.

Quants anys tindria la família si envellissin?

L’edat dels personatges és una mica confusa, i de fet, a la sèrie no queda mai clar, i com que no envelleixen, encara complica més els càlculs. Els personatges sempre tenen la mateixa edat: Homer i Marge tenen 39 anys, Bart 10, Lisa 8 i Maggie 1.

En un episodi, es veu el carnet de conduir de Homer i la data de naixement és el de maig de 1959. Marge va anar a l’institut amb ell, per tant son de la mateixa edat (tot i que l0’edat de Marge no queda clara en cap moment dels més de 700 episodis), i actualment, serien una parella de jubilats amb 66 anys.

Amb els fills hi ha més confusió. Si agafem l’any d’inici de la sèrie, el 1989, Bart tindria ara 43 anys, Lisa 41 i Maggie 32. Però en el capítol ‘Lisa’s first world’ es narra que la mitjana de la família va nèixer el 1984, per tant, seguint aquesta data, Bart tindria 40 anys, Lisa 38 i Maggie 31.

Homer Simpson té correu electrònic?

Sí, chunkylover53@aol.com segons un episodi de 2003. El compte de correu existia i s’hi podien enviar mails, i fins i tot alguns rebien resposta de Homer. El 2008 el compte va rebre l’atac d’un Hacker i va servir per enviar virus.