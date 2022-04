Els informatius del telehipòdrom estatal no han donat gran rellevància al tema del presumpte espionatge a líders independentistes catalans –a més de molts altres líders del món mundial– a través d’un programa informàtic israelià sobre la telefonia mòbil anomenat ‘Pegasus’ que ‘en teoria’ només es ven a governs i organismes oficials. Aquest dilluns passat, dia 18, en els seus informatius de les 21 hores, ni T-5 ni La Sexta van dir-ne res. A ‘A-3 Noticias’ li van dedicar tot just 20 segons. Ni tan sols el ‘Telediario’ (TVE-1) es va referir a la qüestió: van passar el tema a l’‘Informatiu’ regional de TVE-Catalunya, en què el van tocar de passada, 27 segons escassos. Aquest dimarts dia 19 el telehipòdrom ha dedicat a la qüestió una lleugera atenció, pinzellades breus, en trams residuals dels noticiaris, en què es pot destacar el que advertien en el ‘Telediario’ de les 15 hores de TVE-1: «La Moncloa no confirma si els serveis d’intel·ligència espanyols tenen aquest programa». O sigui que, ben llegit el missatge, a TVE filtraven el dubte de si aquesta eina d’espionatge podria estar en mans de qualsevol corporació o empresa, ja que el giny val 100.000 euros, xavalla per a qualsevol magnat.

En contrast amb aquesta atonia televisiva, a TV-3 han desplegat en els seus ‘Telenotícies’ un operatiu dotat d’un ampli minutatge. És natural. Si el ‘Catalangate’ no el mou TV-3 no esperarem que el mogui la tele de Castella-la Manxa. Hi ha dos factors afegits, a més, que els subjuguen molt. Primer continuar donant visibilitat a Puigdemont, ressaltant-lo com obertura del ‘TN migdia’ amb el seu ‘speech’ contra el Govern espanyol («no podem confiar en un Govern que forma part d’aquesta trama criminal»). I en segon lloc l’èmfasi amb què han celebrat el que el ‘TN’ retolava: «L’independentisme tanca files», seguit d’un vibrant: «¡L’independentisme català s’ha unit!». ¡Ah! Quina bonica il·lusió: el victimisme ens agermana. És veritat que Puigdemont i Junqueras han aparegut junts en la roda de premsa de Brussel·les. Tanmateix, el seu missatge era ben diferent. Un clamava per la ruptura amb Espanya, i l’altre advertia que la bandera de la negociació no és renunciable. Però no passa res. Que la realitat no ens espatlli un vibrant i entusiàstic titular.