«Si us demaneu qui és l’home que més m’agrada, segurament us diria en Putin, perquè quan ens vam trobar les nostres ànimes es van reconèixer». Qui diu això és Maixa Drokova, una noia brillant i ambiciosa. Filla d’una família de classe mitjana, milita des dels 16 anys a Naixi, el moviment de joventuts promogut pel govern de Vladímir Putin, del qual ha arribat a ser portaveu. Una organització que s’autodefineix com a democràtica i antifeixista, però que en realitat és un instrument de suport al poder establert i de lluita política contra l’oposició. Milers i milers de joves enfervorits que aclamen Putin i desfilen, entre himnes, banderes i música pop reclamant més poder per a la nova Rússia.

Sobre la figura de Drokova i la seva militància tracta El petó de Putin, documental que aquesta nit estrena el programa Sense ficció (22.05 h, TV3). La directora danesa Lise Birk Pedersen va acompanyar el 2010 a la jove Maixa Drokova en el seu procés de presa de consciència, pertorbador i alliberador, però també mostra -des de dins i des de fora- el funcionament primerenc d’uns mecanismes de poder i repressió que avui, deu anys després, es poden veure amb tota la seva potència i que han erigit a Putin en un líder indestructible.