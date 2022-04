La sèrie Rapa, amb la qual els germans Coira busquen repetir l’èxit aconseguit amb Hierro, ja té data d’estrena i el proper 19 de maig es podrà veure completa a la plataforma Movistar Plus. Creada per Pepe Coira i Fran Araújo i dirigida per Jorge Coira, juntament amb Elena Trapé, està protagonitzada per Javier Cámara i Mónica López, que interpreten el testimoni únic d’un assassinat i la sergent de la guàrdia civil que investigarà el crim, produït en un poble de Galícia.

Tot comença quan Amparo Seoane, l’alcaldessa de Cedeira i la dona amb més poder de la zona, és assassinada. Investigar el crim es convertirà en una obsessió per a Maite, sergent de la guàrdia civil, i per a Tomás, únic testimoni de l’assassinat. Per a Maite, cercar l’assassí és una obligació, és el seu ofici. Per a Tomás, que és professor de Literatura a l’institut, és l’oportunitat de viure una història com les que l’apassiona llegir, i potser així poder explicar-la. Produïda per Movistar+ en col·laboració amb la productora gallega Portocabo, la sèrie de sis episodis de 50 minuts s’ha rodat principalment a les localitats gallegues de Ferrol i Cedeira, una terra antiga d’alts penya-segats sobre el mar, on els cavalls viuen lliures, excepte un dia, el de la Rapa das bestas, que protagonitzarà algunes de les escenes.