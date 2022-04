Després d’anunciar la pèrdua de 200.000 subscriptors el primer trimestre d’aquest any i una caiguda del 28% de les accions, Netflix estudia prendre mesures per frenar la caiguda de clients i beneficis implementant un nou model de subscripció més econòmic. Aquesta nova oferta inclouria anuncis a canvi d’una rebaixa en els costos dels seus serveis, una proposta que ja funciona als EUA amb altres plataformes com Hulu o HBO Max, que interrompen l’emissió de sèries i pel·lícules per introduir breus pauses publicitàries.

La primera baixada de subscriptors en 10 anys ha obligat la plataforma de streaming a replantejar-se el model de negoci. Tal com va manifestar dimarts passat en una carta als seus inversors el seu cofundador Reed Hastings, l’empresa estaria disposada a afegir una nova oferta més barata per als clients que tolerin els anuncis. «Aquells que han seguit Netflix saben que jo sempre he estat en contra de la complexitat de la publicitat i en favor de la senzillesa d’una subscripció», va admetre Hastings. «Però sóc encara més fan de donar opcions als consumidors i permetre que els clients que vulguin una opció més baixa i tolerin els anuncis puguin aconseguir-la té molt de sentit. És una cosa que abordarem al llarg de l’any que ve o d’aquí dos», va avançar. Es tractaria, doncs, d’un canvi de principis per part de Netflix, que tracta de fer front a la disminució de més de 100 milions de dòlars en beneficis nets respecte a les xifres registrades l’any passat: durant el primer trimestre del 2022 en va obtenir unes guanys nets de 1.597 milions de dòlars, per sota dels 1.706 que va aconseguir durant els tres primers mesos de l’any anterior. Actualment, Netflix compta amb 221,64 milions d’abonats al seu servei a tot el món, però a mesura que augmenta la competència, la seva capacitat d’atreure nous clients està disminuint, ja que el 2021 va registrar el creixement més baix dels últims tres anys.