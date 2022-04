Telecinco dedica la nit d’aquest dissabte a l’esport. A partir de les 21.30 hores, l’Athletic de Bilbao i el F.C. Barcelona, els dos equips que més vegades han guanyat aquest campionat, s’enfrontaran sobre la gespa de l’estadi olímpic de La Cartuja de Sevilla per disputar la Gran Final de la Copa del Rei de la temporada 2020-2021.

Després d’escapar-se-li la victòria fa pocs dies a l’ajornada final del torneig del 2020, l’Athletic Club de Bilbao farà tot el possible per treure’s l’espina aixecant la Copa en aquesta ocasió. Per la seva banda, el F.C. Barcelona arriba amb ganes de revenja al xoc amb l’equip que li va arrabassar la semifinal en la campanya anterior.

La narració del partit, que es disputarà a porta tancada a l’estadi de La Cartuja de Sevilla i es podrà seguir també a Mitele, anirà a càrrec de Manu Carreño, amb els comentaris de Kiko Narváez i Fernando Morientes. La informació la completaran Ricardo Reyes des de peu de camp i Matías Prats Chacón des de la Llotja VIP.

Al final del partit la durada del qual pot patir variacions en el cas que hi hagi pròrroga i/o tanda de penals, ‘Sábado Deluxe agafarà el testimoni a la graella de Telecinco (a partir de les 0.00 hores aproximadament).