Apple TV+ ha fet oficial l’adquisicó de Hijack, una nova sèrie d’intriga de set episodis protagonitzada per Idris Elba, que també exerceix com a productor executiu a través de la seva companyia Green Door Pictures. Narrat en temps real, Hijack és un thriller tens que segueix el viatge d’un avió segrestat durant un vol a Londres de set hores, i com les autoritats a terra lluiten per obtenir respostes. Elba, popular gràcies a sèries com The Wire o Luther, interpretarà Sam Nelson, un reeixit negociador dins del món empresarial que haurà de fer un pas endavant i utilitzar tota la seva astúcia per intentar salvar la vida dels passatgers, encara que la seva arriscada estratègia també podria ser la seva perdició.