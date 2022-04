Prime Video prepara Dulceida al desnudo, una nova docusèrie de quatre episodis sobre la vida de la famosa influencer que la plataforma estrenarà a Espanya, Itàlia, França i Llatinoamèrica abans de la seva emissió en obert als canals de Mediaset. Produïda per Mediaset España en col·laboració amb Producciones Mandarina, la docusèrie arrenca en un moment de «ressorgiment personal de la protagonista després d’haver-se donat un temps en el matrimoni amb la seva dona, Alba, i haver desconnectat de les xarxes socials durant 21 dies per carregar-se de l’energia necessària per afrontar la seva alta exposició pública», segons ha informat Amazon en un comunicat.