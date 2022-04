Els àudios filtrats de Piqué i Rubiales van arribar fins a ‘La Sexta Noche’, en què els seus tertulians van poder opinar sobre la polèmica. José Bono, un dels convidats del programa de política de dissabte, no va esquivar posicionar-se ni mostrar la seva opinió sobre el tema. L’expolític va voler carregar contra el jugador del FC Barcelona i llançar-li un dard pels seus comentaris sobre el rei emèrit.

Bono va ser molt clar al parlar del canvi de pensament del marit de Shakira: «Pensava que Piqué era molt republicà i catalanista. S’ha passat del Barça al Reial, però al ‘Reial Emèrit’», va expressar davant José Yélamo en la seva crítica a l’haver proposat al president de la Federació Espanyola de Futbol parlar amb Joan Carles I per ajudar-los en els tràmits amb les autoritats saudites.

L’expresident de Castella-la Manxa va aprofitar que tenia el torn de paraula per llançar una indirecta per unes possibles comissions cobrades per portar la Supercopa d’Espanya a l’Aràbia Saudita: «L’avarícia dels diners és molt fastigosa. Trucar al rei per aconseguir comissions és una mica fastigós», va expressar convençut de la seva postura.