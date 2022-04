Julia Otero va ser ahir la protagonista de ‘Lo de Évole’. L’espai va recrear el plató i l’ambient d’un programa de televisió de principis dels 90 per homenatjar ‘La luna’, l’espai d’entrevistes que Otero presentava a TVE en aquella època. En aquest context, la presentadora va mantenir una intensa conversa amb el periodista de La Sexta i va repassar moments crucials de la seva trajectòria, incloent-hi els més durs.

Un d’aquests episodis va ser sens dubte l’assetjament que va patir per part d’un cap, de qui no va revelar el nom. No obstant, afirma que ja no continua fent-ho, perquè va morir: «Va acostar així la cadira, em va posar la mà al genoll i em va dir: ‘No siguis tonta’», va relatar. «Vaig clavar un cop de mà i li vaig dir: ’Ets el meu director. A la pròxima, et prometo que et foto una hòstia’», afegia la locutora de ‘Julia en la onda’.

D’altra banda, Évole va preguntar a Otero què li diria a una dona que vota Vox. Tot i que la periodista afirma que cadascú és lliure de votar qui vulgui, sí que va advertir que les dones han «de mirar bé el programa» i «que es plantegin per què els molesta tant la llei contra la violència de gènere».

Per a això posa l’exemple del que ha passat amb l’arribada de Vox al govern de Castella i Lleó: «De totes les necessitats que té aquesta població, hi ha només dues coses que demanen tot just començar: que es derogui la Llei de Violència de Gènere i la Llei de Memòria Històrica». «Si poguessin, posarien les dones a casa», va afegir la periodista sobre la formació d’ultradreta.