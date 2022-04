Tres síl·labes que unides són història d’Espanya i de la seva música. Finals dels anys vuitanta i principis dels noranta, Espanya lluita per canviar, per modernitzar-se, per obrir-se més a la resta del món. A la cantonada, uns Jocs Olímpics i una exposició universal. Locomía, amb la seva música per ballar, les seves coreografies i els seus ventalls, irromp a l’escena musical i a la televisió amb uns aires de festa i transgressió. Movistar Plus+, en col·laboració amb Boxfish, està treballant a la sèrie documental Locomía, que narrarà, segons la plataforma, una història que ajuda a entendre una època fonamental en el desenvolupament d’un país que es volia modernitzar.