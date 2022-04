El Consell de Govern de la CCMA va publicar ahir les bases per a la convocatòria del procediment de selecció de candidats als càrrecs de director o directora de TVC i Catalunya Ràdio, que haurà de quedar resolt abans del 30 de setembre. La Corporació ha rellevat els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis i Saül Gordillo, respectivament i també els caps d’informatius de TVC, David Bassa, i de Catalunya Ràdio, Francesc Cano, a qui se’ls hi han assignat noves funcions. Entre els requisits, es demanen més de cinc anys d’experiència directiva o de gestió en mitjans, empreses del sector audiovisual o indústries creatives.

Les bases regulen que, per primera vegada, la designació de les persones al capdavant de les direccions de ràdio i televisió de la CCMA es faci com a resultat d’un procés de selecció públic i obert, tal com preveu la llei de la CCMA en la darrera modificació de novembre del 2019. Segons les bases, les noves direccions dels mitjans hauran d’assumir «l’objectiu global de reforçar les missions de servei públic a partir d’un projecte de gestió que abasti els reptes i les necessitats actuals i de futur, com a productors de continguts de qualitat i difusors multiplataforma d’aquests continguts».

Entre els requisits i el perfil que es demana a les candidatures, destaquen estar en possessió d’una titulació oficial universitària superior; disposar de més de cinc anys d’experiència directiva i/o de gestió als mitjans de comunicació i/o en el sector audiovisual i/o en indústries creatives; així com tenir coneixement de les llengües oficials de Catalunya i de l’anglès, amb nivell alt de comprensió i de parla. També s’exigeix un projecte com a proposta de model estratègic i d’objectius per a l’organització, la gestió i l’actuació del mitjà, d’innovació i de transformació digital.

La CCMA ha indicat que vetllarà per la confidencialitat de la participació de les persones candidates que es presentin al procés de selecció, de manera que només es farà públic el nom de les persones escollides, juntament amb el projecte presentat com a proposta de model estratègic i d’objectius. Per a la valoració de les propostes presentades, el Consell de Govern es dotarà d’una Comissió de Valoració formada per sis persones independents de prestigi reconegut al sector audiovisual, escollides per unanimitat del Consell. Com a mesura de protecció de la seva independència i confidencialitat, ha apuntat la CCMA, els membres d’aquesta Comissió no es donaran a conèixer públicament fins a la resolució del procediment de selecció.

Així mateix, les bases apunten que els directors o directores d’ambdós mitjans no poden tenir interessos directes ni indirectes en empreses audiovisuals, de cinema, de vídeo, de premsa, de publicitat, d’informàtica, de telecomunicacions o d’internet, ni en qualsevol mena d’entitat relacionada amb el subministrament o la dotació de material o de programes a la CCMA o a les seves empreses filials, ni amb cap mena de prestació de serveis o de relació laboral en actiu amb televisions o ràdios públiques ni en les seves empreses filials.