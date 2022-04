La periodista Mercè Sibina Nogué serà la responsable de la delegació de TV3 a Girona a partir del 12 de setembre com a resultat d'un procés de selecció intern a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Periodista que actualment informa sobre les comarques gironines per als Serveis Informatius de TV3, Sibina agafarà el relleu de la fins ara delegada a Girona, Isabel Pascual.

Nascuda a Amer l'any 1972, Sibina es va llicenciar en Periodisme a la Universitat Pompeu Fabra el 1998. Va començar la carrera periodística a la redacció d'informatius de Telecinco a Barcelona i, al cap d'uns anys, el 2002 es va incorporar als Serveis Informatius de TV3 com a redactora i ENG a la secció de Societat a Sant Joan Despí. Hi va ser fins que va sortir una plaça a la delegació de Girona, on ha treballat durant més de quinze anys, sobretot com a ENG, i també com a conductora de la desconnexió dels informatius a Girona. A més, ha format part de la secció de Cultura de la redacció de Sant Joan Despí i del programa 'Els matins d'estiu'. La periodista gironina agafarà el relleu de la fins ara delegada a Girona, Isabel Pascual Sardó, que forma part de TV3 des de l'any 2002 i que ha estat responsable de la delegació de Girona des del 2005.