Moment insòlit a Telemadrid. Un home va amenaçar el reporter i el càmera del programa ‘Madrid directo’ quan feien un reportatge sobre un presumpte estafador que oferia reformes que cobrava per endavant i que mai arribava a realitzar. El programa es va acostar a la zona on vivia el presumpte estafador i es van trobar amb el seu pare.

Tot va passar quan es van adonar que un senyor estava apuntant la matrícula del cotxe dels treballadors. Era el pare del presumpte estafador i no van dubtar a abordar-lo amb educació. Ell no s’ho va prendre gens bé i es va negar a ser gravat: «No em filmeu tant, filma la teva mare», els deia mentre el reporter intentava explicar-li per què hi havien acudit.

«Estem buscant el seu fill», va dir el reporter, que va demanar al càmera que s’allunyés. L’home es va regirar contra ell: «No vull saber res de vosaltres. ¡Sou uns pocavergonyes! Així que no em pregunteu. No heu de ficar-vos-hi». «Sou uns pocavergonyes. Em cagaré en la pu... Et donaré una puntada de peu, fill de la gran puta», va dir adreçant-se al càmera.

La tensió va anar a més i l’home es va treure de la butxaca una navalla i se’n va anar directament cap al càmera. El reporter, visiblement nerviós, va intentar que es calmés, però en vista que no deixava anar l’arma blanca el va amenaçar de trucar a la policia. Aquest, com aquell qui res, va respondre: «La policia soc jo». «El que em faltava, que em treguin una navalla, per allà no passo», va dir el periodista allunyant-se del lloc davant la mirada d’alguns veïns.