30 minuts (22.10 h, TV3) entra a un dels llocs més tristos del món: l’hospital psiquiàtric més gran d’Àsia, el Bilquis Edhi, a Karachi. Fa quinze anys, quan es va obrir, hi havia 400 dones. Avui 1.700 dones de totes les edats s’hi marceixen dia a dia, amuntegades, sense expectatives de sortir-ne. Caldria que el seu pare o el seu marit anessin a buscar-les, però això no passa gairebé mai. Viure sola, per a una dona, és una opció gairebé impossible. El documental Dones que no vol ningú entra a el Bilquis Edhi, al centre de Karachi, és un cementiri d’esperances on les dones que no vol ningú estan enterrades en vida. A fora les anomenen «els fantasmes de Karachi».