Coincidint amb la commemoració del Dia de la Mare, Televisió de Catalunya estrena avui Soc mare, un documental de producció pròpia on es recupera un valuós material d’arxiu rodat en cinema. Les periodistes Anabel Abril i Cristina Hernández rescaten les entrevistes sobre la maternitat que va fer l’Anabel a cinc mares fa 38 anys: Carme Cases, Aurora Vialcanet, Anna Maria Garcia, Paquita Humet i Maria Mercè Marçal. Una de les preguntes era com s’imaginaven el futur.

La mateixa Anabel torna a entrevistar les protagonistes que encara viuen, i a alguns descendents de totes elles. El film posa en contrast les veus antigues amb les actuals, i es presenta com una ocasió per fer balanç de la seva experiència com a mares, o com a fills i filles. Els testimonis acaben dibuixant un mosaic sobre el sentiment maternal, amb les seves llums i ombres, tan potent com fa 38 anys, en què destaca la profunditat d’aquest vincle entre humans.

Soc mare és una recerca periodística sobre la maternitat on es posa en valor el fons documental de RTVE i que vol ser un homenatge de RTVE Catalunya a les mares en el dia de la Mare. A RTVE Play Catalunya es pot recuperar la sèrie original de cinc capítols Ser mare.