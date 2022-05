Aquesta nit, a les 22.05 h, torna a TV3 Crims, la sèrie true crime creada amb la col·laboració de Goroka i True Crime Factory. La nova temporada s’estrena amb la història del Kevin, un nen d’11 anys que va ser segrestat a Gavà l’any 2012. La nova entrega de la sèrie constarà de 8 capítols, amb 7 casos, com el de la noia de Portbou, el de la iaia Anita (amb doble capítol) o el cas de Sonia Rescalvo, la noia trans assassinada al parc de la Ciutadella, a Barcelona. Era l’any 1991 i es va considerar el primer crim transfòbic i un punt d’inflexió en la història criminal d’aquest país.

En el primer episodi, Carles Porta endinsarà l’audiència en una història que arrenca el setembre de 2012. Ana María Aguirre havia quedat a Barcelona. Un contacte del seu marit li havia concertat una reunió amb un funcionari que li aconseguiria els papers de residència per a ella i per al seu fill, el Kevin, de només onze anys. L’Ana María va arribar a l’hora acordada a la benzinera. Una vegada allà va pujar amb en Kevin al cotxe de Sandra Vives, la dona que els havia de portar al lloc on es tramitarien els seus papers. El pla era pagar, rebre la residència i tornar aquella mateixa tarda cap al Port de Sagunt (al Camp de Morvedre, al País Valencià), on la família residia. Però de vegades els plans que semblen més senzills acaben convertint-se en els més complicats.