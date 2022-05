El desenllaç de Con amor, Victor ja té data d’estrena oficial. El pròxim 15 de juny arribarà a la plataforma Disney+ la tercera i última temporada de la sèrie, coincidint amb l’estrena també als Estats Units. D’aquesta manera, l’institut Creekwood tornarà a obrir les aules a tothom, per rebre els seus protagonistes durant l’últim semestre. Segons ha informat Disney +, en aquesta temporada, Victor viu un viatge d’autodescobriment on no només decidirà amb qui vol estar, sinó (sobretot) qui vol ser. A més, Victor i els seus amics fan plans quan acabin l’institut, enfrontant-se a nous problemes que hauran de resoldre per prendre les millors decisions sobre el seu futur.