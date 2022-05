Un 3 de maig de 2002 s’estrenava als cinemes Spider-Man de Sam Raimi, la meravellosa història de l’home aranya que va asseure les bases de l’actual cinema de superherois, i que 20 anys després, segueix conquerit a milions de persones gràcies a la bondat i generositat del superheroi, interpretat per Tobey Maguire i que comptava també amb la participació de Kristen Dunst, James Franco i Willem Dafoe. Tot i que Maguire va ser l’actor triat per Sony per donar vida al personatge aràcnit en la seva primera pel·lícula rodada als Estats Units, Stan Lee mai es va sentir veritablement convençut de la seva interpretació. Segons el cocreador de l’Univers Marvel, si algú havia d’encarnar Peter Parker aquest era John Cusack.

Amb l’elenc ja escollit, el rodatge estava programat per començar el novembre del 2000 a la ciutat de Nova York, perquè donés temps a estrenar-se el proper any. Tot i això, es va haver de posposar un any tot i el rodatge va començar oficialment el 8 de gener de 2001. Aquesta data és destacable ja que moltes de les imatges de la cinta es van rodar al Nova York de l’any 2001, data per la qual llavors les torres bessones seguien intactes. Després del que va passar l’11-S, Sony Pictures va decidir retirar part del muntatge que les que apareixien les torres.

Se sabia que «Spider-Man» seria un dels esdeveniments cinematogràfics de l’any, però el que ningú sospitava és que la pel·lícula de Sam Raimi sobre l’heroi creat el 1962 per Stan Lee i Steve Ditko desbancaria en la seva estrena films de xifres que semblaven imbatibles, convertint-se així en una de les millors valorades de superherois de la seva generació. El film va obtenir el tercer lloc a taquilla d’aquell any amb una recaptació total de 821 milions de dòlars, quedant tan sols per darrere de El senyor de els Anells: Les dues torres i Harry Potter i la càmera secreta. Tal va ser l’èxit que va collir tant la interpretació dels seus protagonistes -Maguire, Kristen Dunst i Dafoe- com la direcció de Raimi, que es van fer dues seqüeles el 2004 i el 2007.