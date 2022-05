Fa uns dies saltava una notícia que apuntava a la possible cancel·lació de ’Gen Playz, el format més popular i viral de la plataforma de contingut digital d’RTVE. Per a alegria de tots els seus seguidors, el format s’ha guanyat la continuïtat i comptarà amb noves entregues conduïdes per Inés Hernand.

Segons la informació a què ha tingut accés YOTELE, la Corporació pública ha pres la decisió de renovar l’espai de debat, caracteritzat per donar cabuda a tota mena de temes d’actualitat des d’un prisma jove. La mateixa Inés Hernand ha confirmat la notícia a les seves xarxes socials. «Tenim per pagar el Mundial, tranquils, i també per continuar donant veu a tot el que a molts ens importa», va escriure en un tuit que va eliminar posteriorment. (En elaboració)