La segona etapa dels germans Torres als matins de Televisió Espanyol arribarà al seu final en les properes setmanes. La cadena pública ha decidit no renovar Menudos Torres per una segona temporada, segons ha conegut en exclusiva el portal YoTele del diari El Periódico. L’espai es va estrenar el passat 28 de febrer en la franja de migdia de La 1 en substitució del magazín Mejor contigo, presentat per Ion Aramendi, ara flamant presentador del reality show Supervivientes: Conexión Honduras a Telecinco..

Encara que l’objectiu de la corporació pública era millor les dades d’audiència en aquesta franja, el cert que tan el format gastronòmic com el seu antecessor han obtingut xifres molt similars, fregant el 5% de quota de pantalla de mitjana, molt per sota de la mitjana de la cadena, que se situa per sobre del 8%. Per aquest motiu, la corporació ha decidit deixar de comptar amb l’espai dins de la seva oferta matinal.

Els enregistraments de Menudos Torres van acabar la setmana passada de manera definitiva i els programes gravats s’emetran fins a finals d’aquest mes de maig. La cadena té previst emetre en el seu lloc el concurs Te ha tocado, presentat per Raúl Gómez i produït per Gestmusic (Operación Triunfo, Tu cara me suena).