Aquest dijous s’ha revelat un dels secrets més ben guardats de la candidatura de Chanel per a Eurovisió 2022: el vestit que portarà lloc a la gran final del pròxim 14 de maig. La intèrpret de ‘SloMo’, que aquesta tarda tindrà la seva primera presa de contacte amb l’escenari construït en el Pala Olímpic de Torí, lluirà un disseny de Palomo Spain amb una clara inspiració taurina.

«He dissenyat una granota de licra i tul fet sobre el seu cos, i porta unes obertures molt sexis a les cames, com si fos un bodi que porta mandils. El cos porta un escot quadrat, que és molt Palomo», explica en declaracions per a RTVE el mateix dissenyador, que també ha creat per a Chanel una jaqueta de cuir negre adornada amb tatxes. Les dues peces estan plenes de cristalls blancs i vermells de Swarovski: «Hem cosit a mà 50.000 cristalls».

En una connexió amb el ‘Telediario’, Chanel ha afirmat que està «molt contenta» amb el resultat: «És molt còmode i m’hi sento súper bé. És com si fos una segona pell però amb aquest toc shiny, estic molt contenta». A més, ha apuntat que treballar amb Palomo Spain i tot el seu equip «ha sigut increïble».

