La situació de Marta Riesco a Telecinco és insostenible. La polèmica originada per la nòvia d’Antonio David Flores, que va assegurar que havia parlat per telèfon amb Rocío Carrasco sense ser capaç d’aportar cap prova, se li ha escapat de les mans per complet.

Aquesta circumstància ha sigut aprofitada per ‘Sálvame’, que ho ha utilitzat per <strong>remuntar la greu crisi d’audiència</strong> que travessa des de l’estiu passat, carregant durament contra la reportera, en ocasions traspassant una mica els límits. Així les coses, la cúpula d’Unicorn content, productora de ‘El programa de Ana Rosa’, ‘Ya es mediodía’ i ‘Ya son las ocho’, ha mantingut una complicada reunió amb Marta Riesco per intentar posar fi a aquesta situació amb mesures que s’aplicaran de manera imminent. Segons la informació a la qual ha tingut accés YOTELE, els directius han decidit no tornar a comptar amb Marta Riesco com a col·laboradora en cap de les seves tertúlies de ‘realities’ i cor. L’objectiu d’aquesta decisió és, d’una banda, posar fi a aquest conflicte que ha generat un profund malestar en la productora i, de l’altra, protegir la periodista, que s’ha mostrat incapaç de resoldre la polèmica que ella mateixa va començar. En aquest sentit, Unicorn content ha optat pel mal menor, que és deixar inconclusa la polèmica i que a l’apartar Marta Riesco del seu lloc de col·laboradora, no que hagi d’aportar «l’as a la màniga» que deia tenir i que finalment mai va arribar. No obstant, Marta Riesco seguirà lligada a ‘El programa de Ana Rosa’ com a redactora i reportera, exactament les funcions per a les quals va ser contractada abans de convertir-se en personatge del cor per voluntat pròpia.