En l’edició d’‘OT’ en què va participar, la del 2018, Miki Núñez (Terrassa, 1996) es va mostrar com el més discret i assenyat, i, sense tenir la millor veu, va enamorar per la seva personalitat. De sobte va saltar al primer pla al ser escollit com a <strong>representant de RTVE en Eurovisió</strong>, i ell es va deixar arrossegar per una experiència que només li podia aportar coneixements. I pas petit a pas petit, i de sorpresa en sorpresa, s’ha anat forjant la seva carrera, que, sense deixar mai de banda la música –seus són els celebrats ‘Me vale’ i ‘Escriurem’– ara discorre per la televisió, per TV-3, com a presentador d’‘Eufòria’, on forma parella amb <strong>Marta Torné,</strong> cadenaen la qual deixarà el seu llegat amb la cançó d’aquest estiu. I és que, vagi on vagi, es fa estimar.

🎤 Buff! Com comença el programa!!! Primícia de la gala 6 d’"Eufòria"! El guanyador d’"Eufòria" acompanyarà el Miki Núñez en la cançó de l’estiu de TV3 i Catalunya Ràdio! Quin luxe! 🔥#EufòriaTV3 pic.twitter.com/WUyP9soZoY — TV3.cat (@tv3cat) 29 de abril de 2022

–Quin màster en televisió que està fent amb ‘Eufòria’. Sobretot en la gala que va haver de substituir Marta Torné i va haver de fer de Roberto Leal d’‘OT’.

Al Roberto no li arribo ni a la sola de les sabates, però sí, és un gran referent. En aquesta gala vaig estar gairebé més nerviós que en la primera en directe. Perquè la Marta [Torné] m’ho posa molt fàcil. Ens recolzem l’un a l’altre. A mi m’agrada molt presentar. I ara que he fet un directe, coincideixo amb ella que és millor que el gravat, perquè m’agrada aquesta espontaneïtat. I fer-ho tot rapidet. Es fa més amè.

¿Els acudits són cosa seva o són al guió?

Tenim una bona guionista, Irene Garcia, que és una passada, però moltes de les bromes són meves. O ella em diu: «Hem de parlar d’això, ¿com faries tu la broma?» i la posem al guió.

Vostè s’ocupa de recolzar els concursants al ‘back stage’. Ningú millor sap el que senten.

Hi empatitzo al màxim, els veig patir, disfrutar... És que em veig a mi mateix, malgrat que ja han passat... ¿tres? No, ¡quatre anys! ¡Mare meva! I ells estan més deixats anar. Perquè soc una persona oberta, pròxima... Que no vol dir que la Marta no ho sigui, eh? Però els veig les cares de patiment i els dono ànims.

Fins i tot els defensa davant el jurat.

A veure, de vegades és cert que em passo de llest, però és que hi empatitzo tant... I els veig amb aquestes caretes, que he d’animar-los com sigui, i els dic: «És igual el que digui el jurat». Però cal fer cas al jurat, que per a això hi és.

¿El fet que en aquest ‘talent’ hi hagi menys ‘reality’ que a ‘OT’ serveix perquè s’exposin menys o es creïn menys vincles amb els fans?

És diferent. Nosaltres teníem el 24 horas i ens podien conèixer més intensament. Aquí el que veuen és a les gales i el que puguem mostrar dels assajos per les xarxes socials. És com més ‘light’ el que et pugui agradar com és un, tot i que canti fatal. Com li passava a molta gent amb mi. Però les reaccions de la gent que els segueixen és similar a ‘OT’.

Com que el programa estava gravat no vèiem el drama. I n’hi ha.

Horrorós. Hi ha un drama absolut quan se n’han d’anar. És molt dolorós. Com ho va ser amb mi. És que estan tota la setmana vivint per a això. Han deixat la seva feina per dedicar-se al 100% a ‘Eufòria’.... Per a ells suposa una baixada d’ànims.

I se’ls veu molt preparats.

És molt fort. Tenen tots unes veus espectaculars i unes taules... I es veu com van avançant cada setmana. Tot i que també tenim uns profes i uns ‘coaches’ molt bons. Però quan diuen: «Jo mai havia cantat davant de gent», penses: ¡Déu meu, com serà això! I quan canten, et dius: doncs sort que vaig sortir fa quatre anys, perquè ¡m’haurien tret la feina!

La seva edició d’‘OT’ ja va ser trencadora, però ¿com valora que hi hagi tanta diversitat en aquest ‘talent’?

Al cap i a la fi, ‘Eufòria’ enganxa perquè és una representació de la societat actual catalana. És gent que ha vingut de fora i que ha après a parlar i cantar en català i a conviure. I també gent de diverses identitats sexuals que sense cap tipus de por o vergonya ho expressen. És fantàstic que en una televisió pública com TV-3 hi hagi tota aquesta representació en un ‘prime time’ de divendres.

A diferència d’altres jurats –tot i que vostè no els va patir gaire–, aquests són molt respectuosos.

Sempre. I parlen des de l’empatia. Però quan a mi em deien: «¿Saps que has desafinat?», jo pensava, doncs no, perquè si no, no ho hauria fet. Són molt directes. Són la mesura justa entre aquests pares que són superestrictes però alhora et deixen sortir de festa els divendres.

Diuen el que pensen, però no pretenen fer-los plorar o enfadar-se.

És que aquest és un programa molt blanquet que el poden veure pares, fills i avis tots junts. Que es parli de tot sense embuts, però que no es falti el respecte a ningú.

Marta Torné em deia meravelles de vostè. Fan una bona parella.

Jo al principi tenia una mica de por, perquè, és clar, era Marta Torné, que ha fet ‘el internado’, ‘Persona infiltrada’, ‘Zapeando’… Cinc mil coses. I vaig pensar: quan vegi al seu costat un mocós que és la primera vegada que es posa davant d’una pantalla a presentar un programa dirà: però ¿això què és? I no: és, superamable amb mi, supersimpàtica, em dona consells en tot moment... Tenim una relació d’amistat i parlem per WhatsApp de les nostres coses. Una bona relació professional i personal.

Però ja havia fet alguna coseta en un ‘talent’ en el ‘podcast’ ‘Cover’.

Sí, potser és el que ha fet que TV-3 es decidís per mi una altra vegada. Potser no ho vaig fer tan malament i van pensar: provarem aquest xaval a la gran pantalla, a veure què tal. I a poc a poc ho vaig aconseguint.

Hi ha molta gent que canta bé, ja s’ha vist, però vostè ho sap bé, en un artista també és important la personalitat. ¿Els ho diu als nois?

Els ho recordo moltíssimes vegades. Que es busquin l’artista 360, no només el que se sàpiga brillar dalt de l’escenari. Que quan en baixi sigui simpàtic amb els tècnics de so, que sigui accessible, que sigui amable... Encara que tingui els seus moments, evidentment. Jo crec que un artista es forja més fora de l’escenari que dins. No tot és cantar bé.

Com es va emocionar quan públic i jurat d’‘Eufòria’ van entonar espontàniament el seu ‘Escriurem’.

Quan ets cantant i has estat en un programa de televisió, somies que sigui al revés, que els concursants vulguin cantar les teves cançons. És una bogeria. Meravellós. Molt guai.

Els comentaris del vídeo a YouTube valoren la cançó sense importar-los que estigui en català.

És el somni de tots els que defensem la cultura catalana, i que es pot cantar en qualsevol idioma estiguis on siguis.

I ara, a sobre, la cançó de l’estiu de TV-3 serà seva.

Una altra d’aquestes coses que vols fer des que ets petit i penses que algun dia et tocarà. I m’ha tocat de la millor manera: estant a ‘Eufòria’ i que qui guanyi canti amb mi. És superguai, superreconfortant. Sembla mentida que un dels premis sigui cantar amb mi.

¿S’imagina amb qui podria fer parella? Amb Triquell seria molt divertit.

Seria divertit, sí. A casa, en petit comitè em diuen. «Vinga, mulla’t». Però és que els he vist tots 16 des de l’inici i tenen tanta il·lusió perquè la gent els escolti, que m’emocionaria qualsevol d’ells.

Cada vegada es veuen més cantants a la tele no només cantant. La televisiva és una faceta que s’està explotant.

Sobretot els que sortim dels ‘talent shows’, que ja hem estat a la televisió, aquesta part de personatge públic, entre cometes, a la gent li agrada veure’ns en altres facetes. A mi no em desagrada i em sento supercòmode. Ara faré una secció a ‘Got talent’, de Telecinco, i em sembla fantàstic. Tot el que sigui amb el món de l’artista, m’agrada molt.

¿I no provarà la interpretació? Aitana ja ha fet el pas.

Em sembla més difícil. Però si passo un càsting d’actor, encantat de la vida.

Sense descuidar la música.

Això mai. Estem preparant la cançó de l’estiu de TV-3, en què només falta posar la meva veu i la de qui guanyi, i abans de l’estiu potser hi haurà un altre ‘single’ meu nou.

Per cert, s’ha anunciat que ‘OT’ deixarà d’emetre’s. ¿Lamenta la seva desaparició?

Home, òbviament. ‘OT’ ha sigut el trampolí, l’inici d’absolutament tot i em fa pena que hi hagi gent que no pugui viure el mateix que he viscut jo. Però tot té el seu final. Potser es descansa una mica i d’aquí uns anys tornen. Tot ha de respirar. Potser està bé que hagin parat.