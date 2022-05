La 1 programa aquest diumenge com a ‘pel·lícula de la setmana’ ‘Mamma Mia: una y otra vez’, a les 22.05. La seqüela de la coneguda comèdia musical està dirigida per Ol Parker i protagonitzada per Meryl Streep, Amanda Seyfried i Lily James. Christine Baranski, Julie Walters, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Dominic Cooper i Andy García també formen part de l’elenc.

En aquesta ocasió, els personatges tornen a la màgica illa grega on té llocla pel·lícula original per descobrir com és el present de Sophie (Amanda Seyfried), la vida de la qual està a punt de canviar per a alegria de tots. A la pel·lícula es viatja a l’estiu màgic de finals dels anys 70, per conèixer una jove i apassionada Donna (Lily James, una actriu en escalada), acompanyada de les seves dues millors amigues, i com es van forjar les relacions amb els tres homes de la seva vida, entorn dels quals gira la primera part.