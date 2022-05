El 14 de desembre de 1993, als carrers de Vilafant hi ha el moviment habitual de gent i cotxes tornant de la feina. Però una veïna sent un soroll estrany: algú demana auxili. És Isidre Matas, un veí molt conegut al poble empordanès, que estava a casa la seva filla, convalescent d’un atropellament que havia patit tot just poques setmanes abans. Sembla que han entrat a robar a casa quan ell era a dins i l’han atacat a ganivetades. Després de traslladar-lo a l’hospital, tothom comenta el mateix: «Quina mala sort, l’Isidre». Matas, de 52 anys, mor unes setmanes després per la gravetat de les ferides i la policia, que investiga el cas com a una possible revenja, defineix les situacions que envolten els fets de «molt rares».

«És molt estrany el fet que Matas patís aquesta agressió perquè, amb la cama enguixada per la ferida, no podia oferir resistència als presumptes lladres» asseguraven fonts properes a la investigació, segons recollia Diari de Girona el 4 de gener de 1994. Carles Porta repassa els fets ocorreguts per intentar resoldre un autèntic trencaclosques de pistes, recorrent com sempre a agents de la policia i testimonis de la investigació en el segon lliurament de la nova temporada de Crims, que s’emet aquesta nit a les 22.05 h a TV3.