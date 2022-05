Dol en la premsa del cor. Jesús Mariñas ha mort aquest dimarts després de no superar el càncer que patia. La notícia ha sigut avançada pel diari ‘La Razón’, en el qual col·laborava des de fa més d’una dècada, i verificada per YOTELE. En elaboració.

El periodista de crònica rosa es trobava batallant contra un càncer de bufeta diagnosticat l'octubre de 2021. Mariñas duïa més d'un mes ingressat en un centre hospitalari després d'haver empitjorat el seu estat de salut. Malgrat aquesta situació, la seva vocació va ser més forta i es va mantenir en actiu fins fa uns dies, quan publicava la seva última columna en la revista Deu Minuts sobre els projectes d'Isabel Pantoja.

Jesús Mariñas va néixer a la Corunya, però durant la seva joventut es va traslladar a Madrid per a treballar com a periodista, havent passat abans per Castelló i Barcelona. A la Corunya va començar a treballar de botons en “L'ideal gallec” i allí va començar a entaular amistats amb grans figures del teatre com María Fernanda Ladrón de Guevara.

Gràcies a les seves relacions va començar a fer feina en diverses revistes i a col·laborar en el 'Protagonistes' de Luis de l'Olmo, on comentava les vides dels personatges més coneguts. No obstant això, el moment més àlgid de la seva carrera va arribar amb el programa 'Tómbola' de Canal 9. En l'espai d'entrevistes a personatges del cor es van fer mítiques les seves discussions amb Karmele Marchante. De fet, la seva frase "Que callis, Karmele" es va fer molt popular en l'època i ja forma part de l'imaginari popular.

En televisió ha col·laborat en altres programes, principalment de María Teresa Campos, que va comptar amb ell per a 'Pana la vida' en TVE, 'Cada día' en Antena 3 i 'Dia a dia' i 'Qué tiempo tan feliz' en Telecinco. En els últims temps havia participat esporàdicament en 'Espejo Público' o 'Sálvame'.

El periodista ha mort acompanyat per Elio Valderrama, la seva parella des de fa més de 32 anys, i amb el qual estava casat des de feia sis. Elio ha estat el seu gran suport durant aquests últims durs mesos i ha romàs al costat del periodista fins a l'últim moment.