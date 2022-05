La competició del Festival d’Eurovisió 2022 va arrencar ahir amb els assajos generals de la primera semifinal, entre ells el decisiu jury show en què els jurats professionals determinaran les puntuacions. És per això que les cases d’apostes de pagament dibuixen amb més força els principals favorits per a la victòria el pròxim dissabte 14 de maig.

I què vaticinen les apostes per a Chanel Terrero? L’artista que representarà Espanya amb SloMo segueix convencent els usuaris d’aquestes pàgines. Després d’una pujada després del Benidorm Fest i la gira europea de promoció, la catalana es manté com a cinquena favorita amb un 4% de probabilitat. Si es confirma aquest vaticini, seria la millor posició d’Espanya des del 1995, any en què Anabel Conde va aconseguir la segona posició amb la cançó Vuelve conmigo.

Amb aquestes dades, Chanel i Slo mo és la candidatura d’Espanya més ben posicionada dels últims anys a les apostes de pagament. A hores d’ara, altres propostes espanyoles com Pastora Soler (7a posició el 2012), Rodolfo Chikilicuatre (8a el 2015), Barei (10a el 2016), Soraya (12a el 2009), Amaia i Alfred (12a el 2018), Edurne (13a el 2015), Daniel Diges (14a el 2010), Ruth Lorenzo (17a el 2014) i Miki Núñez (17a el 2019) estaven per sota en aquests pronòstics respecte a l’actual posició de l’artista barcelonina, segons el perfil de Twitter Eurovisionario.

En aquests moments, a menys d’una setmana per la final de Torí i amb les semifinals encara per disputar-se, les apostes de pagament apunten una clara favorita per guanyar Eurovisió, encara que això sí per motius més enllà del musical: Ucraïna amb Kalush Orchestra i la seva cançó Stefania, que té un 48% de probabilitat. Itàlia amb Mahmood i Blanco (11%), el Regne Unit amb Sam Ryder (12%) i el Regne Unit amb Sam Ryder (6%) completa el top 5 amb Espanya amb Chanel Terrero.

Grècia, Polònia, Noruega, Països Baixos i Sèrbia, un dels països que ha experimentat una pujada més gran des que comencessin els assajos individuals a l’escenari del Pala Alpitour de Torí, completarien el top 10 d’aquesta edició del Festival d’Eurovisió, segons les apostes.