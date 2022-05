Després de rodar una sèrie per a Disney+ Espanya, la cantant Aitana continua la seva trajectòria a la pantalla i serà la protagonista de Tras la pared, una nova pel·lícula espanyola per a Netflix el rodatge del qual ja ha començat. Segons va informar ahir la plataforma en un comunicat, la cinta és un remake de la reeixida comèdia romàntica francesa del 2015, originalment titulada Un peu, beaucoup, aveuglément. La cantant catalana serà una jove pianista que es prepara per a una audició mentre intenta conviure amb el seu veí, el protagonista masculí interpretat per Fernando Guallar (Velvet col·lección), un inventor de jocs que només es pot concentrar en silenci.

Dirigida per Patricia Font (guanyadora del Goya a Millor Curtmetratge de Ficció per Café para llevar), escrita per Marta Sánchez i produïda per Tripictures, Second Gen Pictures i Blind date Productions, completen el repartiment Natalia Rodríguez, Adam Jezierski, Paco Tous i Miguel Ángel Muñoz, entre d’altres. Es tracta del primer paper protagonista al cinema d’Aitana i del seu segon treball al món audiovisual després que al febrer rodés amb la seva parella, l’actor Miguel Bernardeau (Élite), La última, la primera producció per Espanya de la plataforma Disney +.