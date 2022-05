És de sobres conegut el costum que tenen els països que participen a Eurovisió de votar-se entre ells per proximitat o passat en comú. Un dels casos més coneguts és el dels països de l’ex URSS –tot i que aquest any Rússia no participa en el certamen–, i també els països escandinaus, que tendeixen a repartir-se entre ells un gran nombre de ‘points’.

Espanya no té a penes veïns, i fa bastants anys que rep pocs punts. Tot i així, hi ha alguns països que tendeixen a donar-nos més vots que d’altres. No title A continuació, et mostrem la llista de països que més vegades han votat Espanya en la història d’Eurovisió: