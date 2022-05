Paraíso, la sèrie original Movistar Plus+ produïda en col·laboració amb The Mediapro Studio i rodada en part al municipi empordanès de Begur, arriba a la seva fi. L’última temporada s’estrenarà completa sota demanda el pròxim 16 de juny. En els nous episodis, els personatges han d’enfrontar-se a un nou enemic, però també amb ells mateixos. En el camí aprendran la importància de la lleialtat, l’amor i el perdó i s’adonaran que moltes vegades les coses no són blanc o negre. La temporada final suposa una barreja de gèneres entre els quals destaquen la història juvenil, el gènere fantàstic, el romàntic, la comèdia, el misteri i l’emoció.