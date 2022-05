Va quedar en tercer lloc, però des de dissabte es mou pel món com una veritable guanyadora. La d’una edició d’Eurovisió, la 66a, que li va produir al principi els pitjors dels malsons, quan la seva elecció al Benidorm Fest al gener a molts els va sonar a tongo, i que li està provocant ara un moment de màxima felicitat en la seva vida. I encara dalt d’un núvol entrava aquest matí a l’estudi del Prado del Rei de RTVE per respondre a les preguntes dels periodistes i a les polèmiques en una roda de premsa, després del seu bany de multituds com a reina indiscutible de les festes de Sant Isidre madrilenyes. «No hem treballat per fer callar ningú», declarava per concloure una de les polèmiques: la que al principi va qüestionar la seva candidatura.

«El que vam fer en aquest escenari no és a toc de vareta de màgica. Sinó de treball, energia i molta il·lusió. La foto final no brillaria tant sense l’equip de vestuari, so, il·luminació...», insistia la cantant, sempre donada a conjugar l’èxit en primera persona del plural. Les dades són eloqüents: més de 7, 7 milions d’espectadors, que suposa un 50% de ‘share’, amb pics de fins al 70%, i més de 15 milions acumulats. En el camp digital són més de 64 milions de visualitzacions en vídeo, un increment del 989% respecte del 2021, cosa que la col·loca com la segona més vista amb 9 milions. Davant d’això, la cantant només podia repetir una vegada i una altra: «¡Que fort!», sense baixar del núvol.

Per això insisteix que no pensa en els que van criticar la seva elecció al Benidorm Fest: «Soc una dona positiva que mira el costat bo de les coses. No hem treballat per fer callar ningú. Hem treballat perquè som professionals i per la candidatura. S’han col·locat les coses al seu lloc. Però no hem enviat cap missatge», insistia. Però continua fent callar boques. I modificant opinions. Com la de Cristiano, que va emetre el desafortunat comentari a la RAI que no votessin Chanel perquè era una còpia barata de Jennifer Lopez, i que li demanava disculpes mitjançant un vídeo. «Soc aquí per demanar-te disculpes, perquè el meu comentari ha sigut malinterpretat. Mai ha sigut la meva intenció ofendre’t. No he animat l’audiència italiana. No m’agrada el que s’està dient a Espanya. Estic molt trist. Si alguna cosa ha molestat no era la meva intenció. Disculpa’m. La cançó segur que té un èxit mundial», deia l’italià. I, tot seguit, la cantant rebia un ram de roses a tall de disculpes.

Quant a la polèmica sobre l’error en el recompte de vots en alguns països que podria col·locar la representant espanyola al segon lloc, darrere d’Ucraïna, en lloc del tercer, l’artista l’ha deixat en mans de qui ho ha de gestionar. «Sincerament, nosaltres hem fet la nostra feina i ja està. El que hagi de passar passarà». Per la seva banda, María Eizaguirre, directora de comunicació de RTVE, ha aclarit que l’ajust de dades s’ha fet en altres ocasions. «RTVE vol aclarir qualsevol dubte: hem estat en contacte amb l’organització. Però per a nosaltres el resultat és el que és. No està en joc la segona plaça per a Espanya», ha insistit. «Ens sentim guanyadors», ha emfatitzat.

Així mateix, quant a si sentia que el triomf d’Ucraïna no havia sigut just per no respondre a motius merament musicals, sinó solidaris, la cantant assegurava: «El mateix dia de la final em vaig llevar amb la cançó al cap. Són uns artistes que van pujar a l’escenari com nosaltres. Estem contents amb la nostra posició i no ens fixem en les altres coses». I va acabar la roda de premsa com ja és costum: ballant. No en va avui és Sant Pasqual Bailón.