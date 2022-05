Pepe Coira i Fran Araújo, creadors de ‘Hierro’, canvien les tranquil·les aigües canàries per l’agitada costa gallega a ‘Rapa’, la seva nova sèrie per a Movistar Plus+ que la plataforma estrena, d’una tacada, aquest dijous 19 de maig. Com va passar en la ficció protagonitzada per Candela Peña, un assassinat serà el punt de partida de la història: en aquest cas, el de l’alcaldessa de la localitat corunyesa de Cedeira, una dona poderosa que tenia més enemics dels que podria semblar en un primer moment.

El testimoni que la va trobar moribunda, un professor de Literatura interpretat per Javier Cámara, estarà al centre de la trama. S’involucrarà de tal manera en la investigació que arribarà a ser un empipament per a la sergent de la Guàrdia Civil al capdavant del cas (Mónica López), però també una bona font per trobar noves pistes.

«Torracollons»

«El Tomás és algú que va una mica a la seva, bastant torracollons i fins i tot desagradable», descriu Cámara al seu personatge, un home que veu en aquest cas l’oportunitat d’experimentar en carn pròpia el que tant temps fa que llegeix a les novel·les negres que tant li agraden. «A la sergent la treu de polleguera. Però el més bonic de la seva relació és que s’han de portar bé perquè han de fer equip», afegeix.

Un dels elements distintius de ‘Rapa’ és que l’espectador coneix la identitat de l’assassí molt abans que els protagonistes. Això fa que l’interès de la sèrie sigui lligar caps per descobrir els motius del mòbil que han portat el culpable a cometre el crim. «El fet que l’espectador tingués més dades que els investigadors em semblava curiós. I aquest era sempre el meu gran dubte. ¿La gent en voldrà saber més?», confessa Cámara.

La metàfora de la Rapa das Bestas

Fran Araújo, per la seva banda, reconeix que aquesta va ser sempre la seva aposta, tot i que sabien que podia considerar-se arriscada. «Volíem establir una espècie de joc amb l’espectador on tota l’estona anéssim en contra de les seves expectatives», explica sobre una sèrie el títol de la qual fa referència a una tradició gallega que ells mostren en pantalla, la Rapa das Bestas, i que els serveix també com a metàfora. «Hi ha una cosa simbòlica, salvatge, de la bèstia que tothom pot portar dins», apunta.

Perquè, com ja va passar a ‘Hierro’, el folklore és molt present en aquesta història, igual que el paisatge, que marca la trama i el caràcter dels personatges. «Les tradicions formen part de la identitat d’aquest lloc, de l’ànima de la gent», assenyala Araújo. Per això incideixen també en els tripijocs de la política municipal com a reflex del retrat d’aquesta Galícia «explicada des del realisme, i no des dels tòpics».

Lucía Veiga, Eva Fernández, Toni Salgado, Ricardo Barreiro, Berta Ojea i Jorge Bosch són altres dels actors que participen en els sis episodis de ‘Rapa’, dirigida per Jorge Coira i Elena Trapé. Els seus creadors no descarten que, si funciona, podria tenir més temporades, tot i que seria amb una altra història, perquè aquest cas queda tancada, una cosa que per a l’espectador pot ser que no quedi tan clara. Araújo té una justificació: «La vida passa de moltes maneres, i és molt més oberta que les ficcions».